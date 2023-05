Business news: Uganda, parlamento approva aumento del 10 per cento budget anno fiscale 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Uganda ha approvato il piano del governo per aumentare la spesa del 10 per cento a 52.700 miliari di scellini (14 miliardi di dollari) nell'anno fiscale 2023-2024. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze su Twitter. Il governo ha fissato la spesa per l'anno fiscale in corso a 48.100 miliardi di scellini (circa 12 miliardi di dollari), tuttavia non ha ancora precisato in che modo saranno distribuiti i fondi. La legge ugandese richiede ai legislatori di approvare i piani di spesa del governo per uno specifico anno fiscale - che va da luglio a giugno - prima che siano ufficialmente esposti in un discorso di bilancio. Il ministro delle Finanze presenterà ufficialmente l a sua legge di bilancio 2023/24 al parlamento all'inizio del mese prossimo. (Res)