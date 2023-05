Grecia: oggi le elezioni parlamentari, la sfida alle urne è tra Mitsotakis e Tsipras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperte questa mattina le urne in Grecia per le elezioni parlamentari. Sono circa 10 milioni gli aventi diritto al voto. I partiti ammessi alla competizione elettorale sono complessivamente 36, mentre la soglia per accedere al Parlamento si attesta al 3 per cento. La sfida per conquistare la maggioranza dei 300 seggi parlamentari è tra il premier Kyriakos Mitsotakis, a caccia della riconferma, e Alexis Tsipras, che ha guidato il governo di Atene tra il 2015 e il 2019. Secondo i sondaggi, la forbice di distanza delle rispettive formazioni politiche, da una parte Nuova Democrazia, di stampo conservatore, e dall’altra Syriza-Alleanza progressista, di ispirazione di sinistra radicale, è intorno al 6 per cento, con il partito di Mitsotakis in vantaggio. Le elezioni parlamentari odierne si tengono secondo il sistema di rappresentanza proporzionale semplice. (segue) (Gra)