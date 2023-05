Grecia: oggi le elezioni parlamentari, la sfida alle urne è tra Mitsotakis e Tsipras (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Tsipras aveva abolito nel 2016 la rappresentanza rafforzata, che prevede un “premio di maggioranza” fino a 50 seggi, e che ha permesso a Mitsotakis di salire al governo nel 2019. Non avendo trovato al tempo il sostegno di almeno due terzi dei parlamentari, come prevede la Costituzione, il sistema elettorale di rappresentanza semplice non è entrato in vigore fin da subito, slittando alle attuali elezioni. Il “premio di maggioranza” è stato tuttavia già ripristinato dal governo Mitsotakis e tornerà pertanto in vigore alla prossima tornata elettorale, che si potrebbe tenere già nel mese di luglio qualora i risultati del voto odierno non dovessero consentire la formazione di un esecutivo. Dei 300 seggi totali, 285 vengono assegnati in via proporzionale, 12 dalle cosiddette liste bloccate, che non prevedono voti di preferenza, e tre dai greci all’estero, che per la prima volta hanno la possibilità di esprimere la loro preferenza alle urne direttamente nel luogo di residenza. (segue) (Gra)