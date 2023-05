Grecia: oggi le elezioni parlamentari, la sfida alle urne è tra Mitsotakis e Tsipras (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prassi costituzionale prevede che il capo dello Stato dia il mandato di formare il governo al leader della formazione con più parlamentari. Se questo non riesce nell’intento, l’incarico viene conferito alla seconda forza parlamentare, e poi ancora alla terza. In caso di ulteriore fallimento, il Parlamento viene sciolto per indire nuove elezioni. Ad oggi, sulla base delle posizioni mostrate dai principali leader politici greci durante la campagna elettorale, risulta complicato prevedere quali equilibri e scenari si possano creare il giorno dopo l’imminente chiamata alle urne. Mitsotakis ha più volte ribadito di voler tornare al voto a luglio nel caso in cui Nuova Democrazia non dovesse conquistare la maggioranza assoluta in autonomia. Tsipras ha invece espresso una posizione meno netta, dicendosi disposto a discutere, al fine di trovare convergenze sui programmi, con la coalizione di centrosinistra Movimento per il cambiamento (Pasok), presieduta da Nikos Androulakis, che stando ai sondaggi dovrebbe attestarsi come terza forza politica parlamentare con circa il 10 per cento dei voti, dopo Nuova Democrazia (35 per cento) e Syriza-Alleanza progressista (29 per cento). (segue) (Gra)