G7: Zelensky, presentata formula di pace per l'Ucraina al mondo, vogliamo tutti la pace

- L'Ucraina ha proposto al mondo la sua formula di pace: sinché gli invasori russi rimarranno sulla nostra terra, nessuno siederà al tavolo dei negoziati con la Russia. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando la sua partecipazione alla sessione odierna di lavori del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. "Il colonizzatore deve lasciare il Paese. E il mondo ha abbastanza potere per costringere la Russia a ristabilire la pace passo dopo passo", ha affermato Zelensky. "Abbiamo sviluppato la Formula della pace in modo tale da garantire che ciascuno dei suoi punti sia sostenuto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. E in un modo in cui tutti nel mondo possono scegliere la traccia a cui possono contribuire. Dal Giappone ai Paesi Arabi, dall'Europa all'America Latina, stiamo ricevendo sostegno alla nostra Formula. E continueremo questo lavoro", ha aggiunto il presidente ucraino. "Il nostro mondo è vasto, ma ci siamo dentro tutti insieme. E questa è la nostra causa comune: la pace", ha affermato Zelensky.(Rin)