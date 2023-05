G7: vertice Hiroshima, in città manifestazione a sostegno del popolo birmano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione pacifica a sostegno del popolo birmano è in corso a Hiroshima, in Giappone, in concomitanza col vertice dei capi di Stato e di governo del G7. La manifestazione, organizzata da Aung Kyi Myint, presidente della comunità birmana locale, ha ottenuto la partecipazione composta ma sentita di diversi abitanti di Hiroshima, che esprimono "profonda preoccupazione" per la situazione umanitaria, di sicurezza e dei diritti umani nel Paese dell'Asia meridionale, dove le forze armate hanno assunto il potere con un golpe nel febbraio 2021. I manifestanti chiedono la liberazione della consigliera di Stato deposta, Aung San Suu Kyi, e si rivolgono ai Paesi della regione e all'Indonesia, che regge la presidenza di turno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), per un ulteriore sforzo in favore del piano di pace in cinque punti proposto proprio dall'Asean. (Rin)