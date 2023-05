G7: Macron, presenza Zelensky serve a "costruire la pace", una tregua non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo non deve accontentarsi di un possibile cessate il fuoco tra Ucraina e Russia perché "l'esperienza ci ha insegnato che un conflitto congelato diventerà una guerra domani". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla stampa a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. La presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice del G7 è "un modo per costruire la pace", ha detto Macron. Mettere a disposizione del leader ucraino un aereo francese per portarlo prima al vertice della Lega Araba, poi al G7 in Giappone, è “la Francia che costruisce la pace e cerca soluzioni”, ha aggiunto Macron. Secondo il titolare dell'Eliseo, la visita di Zelensky a Gedda gli ha permesso "di avere un sostegno molto chiaro da parte dell'Arabia Saudita e di diverse potenze nella regione", "il che è un vero punto di svolta". (segue) (Rin)