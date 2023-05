Business news: James Gorman si dimetterà il prossimo anno da Ad di Morgan Stanley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- James Gorman si dimetterà il prossimo anno da amministratore delegato della banca d'investimento statunitense Morgan Stanley, che ha guidato per 13 anni. Lo ha annunciato lo stesso dirigente in occasione della riunione annuale degli azionisti del colosso di Wall Street, aggiungendo che un nuovo amministratore delegato dovrebbe essere scelto entro i prossimi 12 mesi: il consiglio d'amministrazione, ha precisato Gorman, ha già individuato tre candidati "molto forti". Dopo aver lasciato l'attuale incarico, Gorman assumerà per qualche tempo il ruolo di presidente esecutivo. Secondo il quotidiano "Wall Street Journal", tra i candidati in lizza per la successione figurano Andy Saperstein, attuale co-presidente e capo della gestione del patrimonio, Ted Pick, co-presidente, capo dei titoli istituzionali e co-direttore della strategia aziendale, e Dan Simkowitz, capo della gestione degli investimenti e co-direttore della strategia aziendale. (Was)