Business News: Arabia Saudita prevede investimenti per 5 miliardi di dollari in Bahrein

- L’Arabia Saudita ha pianificato di investire 5 miliardi di dollari in Bahrein in diversi settori. Lo ha annunciato il ministro degli Investimenti saudita, Khaled bin Abdulaziz Al Faleh, secondo quanto riferisce il quotidiano di Manama “The Daily Tribune”. La decisione è in linea con le direttive del principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, che ha autorizzato lo stanziamento di un fondo speciale per gli investimenti in Bahrein. Durante la riunione del Consiglio saudita-bahreinita per gli affari, Al Faleh ha annunciato inotlre che Riad si sta adoperando per creare le condizioni per l’integrazione delle economie dell’Arabia Saudita e del Bahrein, in particolare nel settore privato. Il valore degli scambi commerciali tra i due Paesi nel 2022 era di 3,9 miliardi di dollari, mentre le esportazioni dal Bahrein all’Arabia Saudita avevano raggiunto quota 3 miliardi di dollari. (Res)