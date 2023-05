Business News: Dubai sperimenta la prima imbarcazione per passeggeri con motore elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per le Strade e i Trasporti di Dubai (Rta), uno degli Stati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato la sperimentazione della prima imbarcazione elettrica Abra, destinata al trasporto di passeggeri e in grado di trasportare fino a otto persone. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Gulf Today”. La barca è stata prodotta a Dubai , presso il Centro Al Garhoud per la manutenzione delle imbarcazioni e rispetta il design delle Abra, le tradizionali imbarcazioni in legno della regione. Il viaggio di prova ha seguito la rotta tra le stazioni navali di Al Jaddaf e del Khor Dubai. Il direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione della Rta, Mattar al Tayer, ha dichiarato che “l’operazione di Abra è in linea con gli sforzi della Rta per realizzare la strategia messa a punto da Dubai per i trasporti, che mira a convertire il 25 per cento della mobilità interna all’emirato nel trasporto senza conducente entro il 2030 e contribuisce all’attuazione del piano per ridurre le emissioni di anidride carbonica nel trasporto pubblico”. (Res)