Business News: compagnia emiratina Taqa moltiplica gli utili su base annuale

- La compagnia energetica Taqa di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha moltiplicato gli utili su base annuale nel primo trimestre del 2023, anche grazie all’acquisto di una quota del 5 per cento delle azioni Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc). Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, specificando che l’utile netto della Taqa nel primo trimestre di quest’anno è stato pari a 11,57 miliardi di dirham (3,15 miliardi di dollari), a fronte di 1,97 miliardi di dirham nello stesso periodo del 2022. Rispetto al trimestre precedente, inoltre, le entrate della compagnia emiratina sono aumentate di circa il 6 per cento, attestandosi sui 13,14 miliardi di dirham (3,58 miliardi di dollari), in particolare grazie ai rincari nelle tariffe di fornitura all’ingrosso e nei costi di trasporto. Un contributo alla crescita della Taqa, inoltre, è arrivato dall’acquisto del 5 per cento delle quote della Adnoc nel settore della produzione di gas, come ha spiegto l’amministratore delegato della compagnia, Jasim Thabet. (Res)