- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel pomeriggio, al termine dei lavori del G7 a Hiroshima. Lo ha anticipato la Casa Bianca, illustrando l'agenda di Biden per la terza ed ultima giornata del vertice in corso in Giappone. L'incontro seguirà un trilaterale di Biden con i leader di Giappone e Corea del Sud, Fumio Kishida e Yoon Suk-yeol. (Rin)