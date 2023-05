G7: al via la terza giornata di lavori a Hiroshima, presente il presidente dell'Ucraina Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza ed ultima giornata di lavori del vertice dei capi di Stato e di governo del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone, sarà incentrata sulla crisi in Ucraina, cui verrà dedicata la prima sessione plenaria con la partecipazione in presenza del presidente Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino prenderà parte anche alla seconda sessione della giornata, incentrata sugli sforzi tesi a conseguire "un mondo pacifico, stabile e prospero". Il G7 di Hiroshima si chiuderà nel primo pomeriggio con una sessione conclusiva. Il presidente ucraino è giunto a Hiroshima ieri pomeriggio a bordo di un aereo di Stato francese, e ha già tenuto una serie di incontri bilaterali con i leader presenti al vertice, inclusi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier britannico Rishi Sunak e il presidente del consiglio Giorgia Meloni, rientrata anticipatamente in Italia per visitare le aree alluvionate dell'Emilia Romagna. A Hiroshima Zelensky ha incontrato inoltre, per la prima volta dall'inizio del conflitto, il primo ministro dell'India Narendra Modi, presente su invito del Giappone in rappresentanza del G20, di cui l'India regge la presidenza. L'arrivo del presidente dell'Ucraina a Hiroshima è coinciso con il via libera degli Stati Uniti alla fornitura di aerei da combattimento F-16, e la promessa di Washington di addestrare i piloti ucraini all'impiego di tali velivoli. Zelensky dovrebbe incontrare il presidente Usa Joe Biden nel pomeriggio, dopo un vertice trilaterale di quest'ultimo con i leader di Giappone e Corea del Sud. (Rin)