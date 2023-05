Business News: presidente Algeria esorta ad accelerare realizzazione miniera di zinco e piombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha dato direttive per accelerare la conclusione dei lavori di realizzazione del progetto relativo alla minera di zinco e piombo di Oued Amizour, nella provincia centro-settentrionale di Bejaia, per via della sua importanza strategica. Lo si apprende da un comunicato del Consiglio dei ministri algerino, secondo il quale Tebboune ha ricordato la notevole importanza economica del progetto, che ha superato la fase dei controlli amministrativi, chiedendo di abbreviare le scadenze relative alle prove tecniche, al fine di accelerare la messa in produzione della miniera. Il presidente algerino ha dunque sottolineato la necessità di adottare il sistema delle turnazioni sulle 24 ore giornaliere, per portare avanti più rapidamente i lavori. (Ala)