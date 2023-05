Business News: Egitto, inaugurazione fabbrica lavorazione patate nel sud-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha inaugurato un impianto per la lavorazione delle patate nell’area orientale di Owainat, nel governatorato sud-occidentale di Wadi al Jadid, al confine con Sudan e Libia. Nella stessa occasione ha dato il via ufficiale alla stagione del raccolto del grano. Alla cerimonia hanno partecipato il premier del’Egitto, Mostafa Madbouly, membri del governo egiziano, vertici delle forze armate e l'ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni. Il governo egiziano mira ad attrarre investimenti italiani nell'Owainat orientale e nel zona Toshka, nel sud del Paese, oltre che nel delta del Nilo e nel Sinai, nel nord del Paese, riferiscono fonti informate a “Nova”, secondo cui l'ambasciatore italiano sarebbe stato invitato a promuovere il progetto. L’impianto per la lavorazione delle patate ha una capacità di 12 tonnellate all'ora, un complesso frigorifero per la conservazione del prodotto a base di patate crude con una capacità di 64 mila di tonnellate e un frigorifero per il congelamento del prodotto finale, con una capacità di 600 tonnellate. (Cae)