Giappone-Corea del Sud: Kishida e Yoon visitano il Memoriale di Hiroshima a margine del G7

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha tenuto in mattinata il terzo vertice bilaterale con il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol dallo scorso marzo. Yoon si trova a Hiroshima su invito del premier giapponese, in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo del G7. Dopo l'incontro, i due leader hanno visitato assieme il Memoriale dedicato alle vittime della bomba atomica sganciata sulla città giapponese nel 1945, dove è presente anche un monumento separato dedicato alle vittime coreane. Yoon ha anche incontrato sopravvissuti coreani al bombardamento di Hiroshima: "Quando i nostri compatrioti vennero colpiti dalla bomba atomica eravamo una colonia", ha dichiarato Yoon riferendosi all'occupazione coloniale della Penisola coreana da parte del Giappone, conclusasi con la sconfitta di Tokyo nella Seconda guerra mondiale. "Ci liberammo e fummo indipendenti, ma il nostro Paese era inerme, invaso da comunisti e in grandi difficoltà. Spero avrete modo di visitare la nostra terra natia dopo tanto tempo, per vedere come è cambiata è si è sviluppata", ha detto il presidente. Nel pomeriggio di oggi Kishida e Yoon parteciperanno a un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo dallo scorso novembre. Yoon è il primo presidente coreano in carica a visitare Hiroshima: dallo scorso marzo, con l'avvio del processo di normalizzazione delle relazioni bilaterali, Tokyo e Seul hanno ripristinato i reciproci privilegi commerciali, e nei giorni scorsi il colosso dell'elettronica coreano Samsung ha annunciato piani per la realizzazione di uno stabilimento produttivo in Giappone. (Git)