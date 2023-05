G7: Kishida visita Parco memoriale di Hiroshima con leader Paesi ospiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha visitato in mattinata il Parco memoriale della pace di Hiroshima assieme ai leader ospiti del vertice del G7 in corso in quella città giapponese. Kishida, che due giorni fa aveva già visitato il memoriale coi leader dei Paesi membri del G7, ha accompagnato oggi il primo ministro dell'India Narendra Modi, il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, i capi di Stato di Corea del Sud e Indonesia, Yoon Suk-yeol e Joko Widodo, e il presidente delle Comore, Azali Assoumani. (Rin)