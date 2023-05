Indo-Pacifico: leader Quad annunciano partenariato per le reti di cavi sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del dialogo quadrilaterale di sicurezza Quad, composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia, hanno concordato l'istituzione di un partenariato teso ad agevolare lo sviluppo di qualità della rete di cavi sottomarini per le telecomunicazioni nell'Indo-Pacifico. L'intesa è stata raggiunta durante l'incontro dei quattro leader a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone, ed è parte degli sforzi del Quad tesi a migliorare la connettività regionale attraverso lo sviluppo di una "infrastruttura resiliente". "Riconosciamo l'urgente necessità di supportare reti di cavi sottomarini di qualità nell'Indo-Pacifico, che sono cruciali per la crescita e la prosperità globali", afferma un comunicato congiunto diffuso al termine dell'incontro. (segue) (Rin)