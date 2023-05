Business News: israeliana Elbit fornirà armi al Montenegro per 20 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri della Difesa di Israele e del Montenegro hanno firmato un accordo per la vendita di armi prodotte dall’israeliana Elbit Systems, tra cui mortai, lanciarazzi e attrezzature di addestramento della società per un importo di circa 20 milioni di euro. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa di Israele. Si tratta del terzo accordo firmato dai due Paesi negli ultimi anni. Secondo i termini del contratto, Elbit Systems fornirà sistemi di munizioni per mortaio da 120 millimetri che possono essere montati su veicoli corazzati 4x4, nonché l'addestramento di soldati e ufficiali presso l'Accademia Elbit-Imi in Israele. (Res)