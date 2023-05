Business News: spagnola Renfe firma memorandum con cilena Efe per rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ferroviaria pubblica spagnola Renfe ha firmato un memorandum d'intesa con la cilena Empresa de ferrocarriles del Estado (Efe) con il quale studierà future collaborazioni per operare nel mercato del Paese latinoamericano. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", le possibilità di Renfe sono anocra in una fase molto embrionale, ma l'accordo prevede già l'elaborazione di studi sulla domanda e piani per l'apertura di nuove tratte, il noleggio e la vendita di treni e la progettazione, commercializzazione, gestione e manutenzione dei servizi passeggeri e merci. Renfe ha dichiarato che il Cile è un Paese di interesse per la sua attività internazionale. Tra i suoi progetti al di fuori della Spagna ci sono la gestione della linea ad alta velocità Mecca-Medina in Arabia Saudita, la gestione del Tren Maya in Messico, la consulenza per l'avvio del progetto ad alta velocità in Texas e, se andrà avanti, la gestione della linea tra Houston e Dallas. Efe Chile ha un piano in corso per migliorare il sistema di trasporto ferroviario del Paese. Tra le iniziative previste o in corso di realizzazione ci sono il futuro treno Santiago-Batuno, una linea di 26 chilometri nella periferia della capitale con otto stazioni, per un budget di 705 milioni di dollari, la costruzione di un nuovo viadotto di 1,7 chilometri sul fiume Biobío (budget di 270 milioni di dollari) per migliorare una linea risalente al XIX secolo tra i comuni di Concepción e San Pedro de la Paz. Tra i progetti figura, inoltre, l'acquisto di sei treni ad alte prestazioni per la costruzione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra le città di Concepción e San Pedro de la Paz. (Spm)