Business News: Israele-Cipro, accordo per nuovo gasdotto e impianto liquefazione gas

- Cipro e Israele stanno lavorando a un accordo nel settore energetico per la costruzione di un gasdotto che collegherà i due Paesi e per la costruzione di un impianto di liquefazione del gas naturale destinato all'esportazione via nave verso l'Europa. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia di Cipro, George Papanastasiou, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano "The Times of Israel". Papanastasiou ha inoltre affermato che presto visiterà Israele per concludere un accordo formale. Una volta firmato l'accordo, il gasdotto potrebbe essere completato in 18 mesi. Per la costruzione dell'impianto di liquefazione a Cipro ci vorranno due anni e mezzo. Finora sono stati scoperti cinque depositi di gas di notevoli dimensioni al largo della costa meridionale di Cipro. Israele invece dispone di undici giacimenti di questo tipo: il più grande, chiamato Leviathan, contiene circa 623 miliardi di metri cubi di gas. Papanastasiou ha detto che, alla fine di questo mese, incontrerà le compagnie energetiche autorizzate a esplorare petrolio e gas all'interno della zona economica esclusiva di Cipro, tra cui l'Eni, la Total, ExxonMobil e Chevron, per individuare le modalità di collaborazione su progetti che accelereranno l'immissione sul mercato delle loro scoperte di gas. (Res)