G7: Zelensky incontra Widodo a Hiroshima, discussi attacchi contro civili ucraini

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha incontrato a Hiroshima il presidente dell'Indonesia Joko Widodo, che ha informato in merito agli attacchi delle forze russe contro obiettivi civili ucraini. Lo ha scritto Zelensky su Twitter. "Ho informato il presidente dell'andamento delle ostilità in Ucraina, e in particolare dei bombardamenti russi contro l'infrastruttura civile dell'Ucraina", ha riferito Zelensky. "Abbiamo discusso l'attuazione della Formula di pace ucraina, e ho chiesto il sostegno dell'Indonesia per il ritorno dei bambini deportati illegalmente". Il presidente ucraino ha anche ringraziato Widodo per averlo invitato al vertice del G20 dello scorso novembre e per il sostegno "agli sforzi di ricostruzione, in particolare nel settore sanitario". (Rin)