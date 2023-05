G7: Trudeau a Zelensky, impegnati a fornire al popolo ucraino l'assistenza di cui ha bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada è impegnato a fornire all'Ucraina e al suo popolo l'assistenza militare, finanziaria e umanitaria di cui ha bisogno. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro del Canada Justin Trudeau, dopo l'incontro con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del G7 di Hiroshima. "Il nostro impegno non è cambiato e non cambierà mai, e oggi a Hiroshima l'ho ribadito al presidente Zelensky", ha scritto Trudeau. "Abbiamo discusso delle sanzioni a sostegno dell'Ucraina che ho annunciato ieri, e il presidente Zelensky mi ha fornito un aggiornamento della situazione sul campo. Di persona o telefonicamente, ci manterremo in contatto mentre gli ucraini continuano coraggiosamente a difendersi". (Rin)