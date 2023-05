Business News: Banca mondiale, contrazione dello 0,5 per cento del Pil libanese nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il prodotto interno lordo (Pil) del Libano subirà una contrazione dello 0,5 per cento, causata principalmente da un tasso di inflazione medio al 165 per cento, da un deficit pubblico allo 0,5 per cento del Pil e da un deficit nella bilancia commerciale al 14 per cento del Pil. Lo ha reso noto la Banca mondiale, nel rapporto “Lebanon Economic Monitor”, pubblicato il 16 maggio sera. Pur profilando un altro anno di crisi economica per il Libano, la Banca mondiale ha diffuso per l’anno in corso cifre meno catastrofiche di quelle relative al 2022, rivedendo peraltro le sue stime al rialzo rispetto alle stime precedenti. Infatti, dal rapporto emerge che il Pil libanese nel 2022 “si è contratto solo del 2,6 per cento, mentre sei mesi fa si presupponeva una diminuzione del 5,4 per cento”. Anche l’inflazione è a livelli meno allarmanti di quanto previsto lo scorso novembre nell’ultimo rapporto: 171,2 per cento a fronte del 186 per cento. Di contro, le aspettative della Banca mondiale sul saldo di bilancio al 2022 sono state riviste al ribasso, con un'eccedenza dello 0,3 per cento del Pil, a fronte dello 0,54 per cento previsto lo scorso novembre. Il divario è ancora maggiore se si considera il bilancio dell’anno in corso, rispetto al quale il deficit è del 20,6 per cento, a fronte del 14,2 per cento previsto nell’ultimo rapporto. (Lib)