Business News: cooperazione Cina-Opec per stabilizzare il mercato petrolifero globale

- L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e la Cina si sono impegnate a cooperare per stabilizzare il mercato petrolifero, che sostiene la crescita economica mondiale e lo sviluppo sostenibile. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. L’impegno comune è stato infatti al centro della sesta riunione di alto livello tra Opec e Cina, relativa al dialogo in merito al settore energetico, che si è tenuta il 16 maggio a Pechino. L’incontro è stato co-presieduto dal segretario generale dell’Opec, Haitham al Ghaith, e dal direttore dell’Amministrazione nazionale per l’energia della Cina, Zhang Jianhua. Secondo Al Ghaith, “l’Opec ha stabilito con la Cina un quadro pragmatico ed equilibrato di cooperazione e di scambio di opinioni continuo, a tutti i livelli, sulle questioni energetiche di interesse comune, in particolare la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilità della domanda. Apprezziamo il nostro partenariato con la Cina e siamo lieti di portarlo avanti in futuro”. La stabilizzazione del mercato mondiale del petrolio, del resto, è alla base delle due decisioni prese dal gruppo Opec+ (che include i Paesi dell’Opec e una decina di Stati esportatori di oro nero, in testa ai quali la Russia) riguardo i tagli alla produzione di greggio. A ottobre 2022, l’Opec+ aveva annunciato una riduzione di 2,5 milioni di barili al giorno, fino alla fine del 2023, mentre lo scorso aprile il gruppo ha deciso un’ulteriore diminuzione di 1,16 milioni di barili al giorno, per un taglio totale di 3,66 milioni di barili al giorno. A ciò si aggiungono le riduzioni decise dai singoli Stati. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno stabilito in modo coordinato di ridurre la loro produzione di 772.000 barili al giorno a partire da questo mese di maggio 2023. Decisioni simili sono state prese da Iraq e Algeria. (Res)