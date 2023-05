Business News: accordo tra Russia e Iran per la creazione congiunta della ferrovia Resht-Astara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l'Iran hanno stipulato un accordo per la creazione della sezione ferroviaria di Resht-Astara. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti", il documento è stato firmato dal ministro dei Trasporti russo, Vitalij Savelyev, e dal ministro delle Strade e dello sviluppo urbano iraniano, Mehrdad Bazrpash. Il presidente russo, Vladimir Putin, che ha partecipato alla cerimonia in videoconferenza, ha sottolineato che la nuova linea ferroviaria "aiuterà a diversificare significativamente i flussi di traffico globali". Il titolare del Cremlino ha osservato che la nuova linea ferroviaria ridurrà il tempo della consegna di merci da San Pietroburgo a Mumbai da 45 a 10 giorni. Putin ha inoltre notato che la nuova rotta di trasporto darà "un contributo pratico tangibile" per garantire la sicurezza alimentare globale. "La nuova linea ferroviaria è destinata a essere utilizzata anche per il trasporto di cibo e altri prodotti del complesso agroindustriale, che sarà destinato sia ai consumatori in Iran che ai Paesi del Golfo Persico e dell'Africa", ha spiegato il presidente russo. Putin ha infine ringraziato il suo omologo iraniano, Ebrahim Raisi, per la sua partecipazione personale al progetto, e ha espresso la speranza di proseguire i contatti bilaterali. (Rum)