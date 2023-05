Business news: Colombia-Kenya, vicepresidente Marquez propone voli diretti e flessibilizzazione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Colombia, Francia Marquez, ha proposto al governo del Kenya di flessibilizzare i visti e organizzare voli diretti tra i due Paesi. “Le nostre richieste sono state ben accolte”, ha scritto la vicepresidente in un tweet. Marquez si trova in visita ufficiale in Kenya, seconda tappa del suo tour africano dopo il Sudafrica. Nel corso della visita sono stati firmati tre memorandum di intesa e quattro dichiarazioni di intenti sui temi: empowerment delle donne, cooperazione economica, tecnica, scientifica e culturale, istruzione, turismo, promozione dello spagnolo come lingua straniera. (Res)