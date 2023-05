Business news: la banca nigeriana Acces Bank apre una succursale a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca nigeriana Acces Bank apre una succursale a Parigi. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che il gruppo ha ottenuto il via libera dell'Autorità per il controllo prudenziale e di risoluzione (Acpr). Acces Bank è già presente in 17 Paesi, grazie soprattutto alle acquisizioni effettuate. Nel Regno Unito conta già 200 dipendenti e 130 milioni di dollari di ricavi. A Parigi sono già presenti altre banche nigeriane come la First Bank of Nigeria o la United Bank for Africa. (Frp)