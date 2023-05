Business news: Banca africana di sviluppo, elezioni di agosto in Zimbabwe sono "chiave" per uscire dalla crisi del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle prossime elezioni presidenziali nello Zimbabwe, in programma ad agosto, e la questione del risarcimento agli agricoltori bianchi sono fattori chiave negli sforzi per ristrutturare il suo debito paralizzante. Lo ha dichiarato il direttore della Banca africana di sviluppo (Afdb), Akinwumi Adesina, parlando alla stampa al termine del suo incontro con il presidente Emmerson Mnangagwa ad Harare. "Il successo degli sforzi che tutti abbiamo messo in questo processo dipenderà da ciò che accadrà con le imminenti elezioni presidenziali", ha detto Adesina, che insieme all'ex presidente del Mozambico Joaquim Chissano sta dirigendo gli sforzi per aiutare lo Zimbabwe a ripagare un debito di 8,3 miliardi di dollari verso i Paesi stranieri. "La comunità internazionale seguirà molto da vicino. Da questo dipenderà tutto il peso del nuovo impegno con la comunità internazionale e l'intero processo elettorale che garantisce un'elezione credibile. Il successo delle riforme politiche ed elettorali ed elezioni libere ed eque sono fondamentali per aprire il percorso verso la liquidazione degli arretrati e la risoluzione del debito per lo Zimbabwe", ha proseguito Adesina, rivelando che l'Afdb sta lavorando con lo Zimbabwe per sviluppare "strumenti e strutture finanziarie innovative che possono essere utilizzate per anticipare la mobilitazione dei 3,5 miliardi di dollari per i risarcimenti", senza indebitarsi ulteriormente. "È importante trovare un meccanismo per cercare di accelerare il pagamento di questi risarcimenti", ha aggiunto. (Res)