Business news: crisi alimentare, governo Congo-Kinshasa sospende dazi su importazione di mais

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha annunciato la sospensione dei dazi e delle tasse sull'importazione di mais nelle regioni del Grande Katanga e nel Grande Kasai, come misura urgente per far fronte alla carenza di questo alimento. La misura, riferisce l'emittente statale "Rtnc", è stata annunciata dal vicepremier e ministro dell'Economia, Vital Kamerhe, nel corso di una conferenza stampa. Fra le altre misure disposte dall'esecutivo ci sono i fondi promessi al settore agricolo per il rifornimento di macchinari legati alla filiera del mais. Kamerhe ha spiegato che il governo è intenzionato a lanciare un piano di emergenza per aumentare la produzione di farina di mais nel Paese. (Res)