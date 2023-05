Business news: Cina, gettito fiscale aumentato dell'11,9 per cento nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale della Cina è aumentato dell'11,9 per cento annuo nel primo quadrimestre, periodo in cui si è attestato a 1.200 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero dell'Economia in una nota, in cui si precisa che la spesa fiscale è aumentata del 6,8 per cento nello stesso periodo, attestandosi a 1.228 miliardi di dollari. Solo ad aprile, le entrate fiscali sono aumentate del 70 per cento su base annua, in netto aumento rispetto all'incremento del 5,5 per cento dello scorso marzo. (Cip)