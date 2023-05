Business news: colosso cinese Geely aumenta partecipazione in Aston Martin fino al 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto cinese Geely ha annunciato di avere aumentato la propria partecipazione nella casa automobilistica britannica di auto sportive Aston Martin alla soglia del 17 per cento. Geely ha acquistato per la prima volta una quota di partecipazione in Aston Martin lo scorso settembre. L'aumento della partecipazione rende il costruttore cinese il terzo azionista di maggioranza della casa automobilistica britannica e andrà a costituire una parte del portafoglio di investimenti strategici del gruppo, che comprende partecipazioni azionarie a lungo termine in marchi automobilistici globali. A seguito dell’aumento dell’esposizione in Aston Martin, Geely avrà facoltà di nominare un direttore non esecutivo nel Consiglio di amministrazione, nonché una seconda persona come osservatore. (Cip)