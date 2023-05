Business news: India, banca centrale annuncia ritiro dalla circolazione delle banconote da 2.000 rupie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha annunciato il ritiro dalla circolazione delle banconote da 2.000 rupie. Le banconote potranno essere cambiate dal 23 maggio al 30 settembre 2023. Al sistema bancario del Paese è stato chiesto di predisporre i servizi necessari per le operazioni di cambio. Il taglio era stato introdotto nel novembre del 2016 in seguito alla demonetizzazione: la privazione del valore legale delle banconote da 500 e 1.000 rupie, una delle principali iniziative economiche del primo governo di Narendra Modi (2014-2019), motivata con la necessità di contrastare l’evasione fiscale e la contraffazione e favorire i pagamenti senza contante. La banca centrale, che ha già interrotto la stampa delle banconote da 2.000 rupie nell’anno fiscale 2018-19, ritiene ormai esaurita la loro funzione. Si stima che alla data del 31 marzo le banconote di questo taglio rappresentassero il 10,8 per cento del totale. (Inn)