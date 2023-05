Business News: triplicato numero passeggeri all'aeroporto di Algeri Houari Boumediene nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 6,3 milioni i passeggeri che hanno transitato lo scorso anno nell’aeroporto Houari Boumediene della capitale algerina, Algeri, in netto aumento rispetto ai 2,1 milioni dell’anno precedente. Lo ha reso noto il direttore della Società di gestione delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali di Algeri, Mohamed Saleh Kaouach, confermando che la revoca delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 ha consentito una forte ripresa dell'attività aeroportuale nel 2022. Per quanto riguarda i nuovi progetti a livello aeroportuale, Kaouach ha menzionato il progetto "Cargo Village", che si estenderà su un'area di 61 ettari, il cui obiettivo è contribuire alla promozione dell'export nazionale. Accelerate, inoltre, le operazioni volte ad aprire negozi duty free dell'ala ovest dell'aeroporto, in attesa dell'autorizzazione da parte della Banca d’Algeria in materia di cambio valuta. (Ala)