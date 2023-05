Business News: picco esportazioni di gas dall’Algeria alla Spagna negli ultimi 16 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas naturale liquefatto (gnl) dall’Algeria alla Spagna hanno raggiunto il loro picco negli ultimi 16 mesi, da quando, lo scorso aprile, la compagnia algerina per gli idrocarburi Sonatrach ha ripreso a occupare la posizione di primo fornitore di gas a Madrid. Lo ha riferito il quotidiano algerino “El Chourouk”. Secondo le statistiche diffuse dall’agenzia spagnola per la gestione e la supervisione delle riserve energetiche Cores, lo scorso marzo le forniture di gnl algerino hanno raggiunto quota 2.871 gigawattora orari, registrando un aumento del 95 per cento rispetto al mese precedente. L’ultima volta che Sonatrach aveva oltrepassato questa soglia risale al novembre 2021, quando l’Algeria aveva interrotto le esportazioni di gas in Spagna attraverso il gasdotto Maghreb-Europe, che collega i due Paesi passando per il Marocco. A marzo di quest’anno, dunque, le forniture di gnl algerino, che rappresentano il 31 per cento delle esportazioni totali di Sonatrach in Spagna, hanno soddisfatto il 7,6 per cento del fabbisogno energetico totale di Madrid. (Ala)