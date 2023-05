Indo-Pacifico: leader Quad annunciano partenariato per le reti di cavi sottomarini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato che il Quad intende prestare voce ai Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), dell'Asia meridionale e del Pacifico per intraprendere "forme di cooperazione pratica che apportino benefici reali alla regione e si trasformino in una forza per il bene". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha elogiato la leadership del Quad assunta dall'Australia quest'anno, e ha ringraziato il premier Anthony Albanese per aver accettato di anticipare l'incontro, originariamente in programma a Sydney il 24 maggio. "Anche se la cornice è diversa, la nostra missione resta la stessa: far progredire la nostra visione di un Indo-Pacifico aperto, sicuro e prospero", ha detto Biden. (Rin)