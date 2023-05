Business News: Tunisia esporta 70.000 tonnellate di fosfato in Asia ed Europa nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio del 2023, la Tunisia ha esportato 70.000 tonnellate di fosfato commerciale verso vari mercati internazionali, in particolare in Europa e in Asia, dopo un’interruzione delle esportazioni durata circa 10 anni. Le esportazioni di fosfato, peraltro, erano già parzialmente riprese all’inizio dello scorso anno, grazie al successo della Società dei fosfati di Gafsa (Cpg), che aveva venduto circa 90.000 tonnellate di fosfato a Europa e Asia, come ricorda l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. In questi giorni, inoltre, è previsto l’invio di un carico di 40.000 tonnellate di fosfato commerciale in Indonesia, verso la quale le esportazioni erano ferme dal 2010, ossia da quando un calo della produzione nazionale aveva indotto le autorità tunisine ad attribuire priorità al mercato interno, in particolare ai produttori di fertilizzanti chimici. Dall’inizio del 2023, al contrario, Tunisi sta cercando di trarre vantaggio dalla crescente domanda mondiale di fosfato e dai prezzi elevati, rilanciando la produzione e l’esportazione. Con questo obiettivo, la Cpg ha elaborato un piano volto a esportare almeno 450.000 tonnellate di fosfato a produttori di fertilizzanti e di prodotti chimici in Europa e in Asia, tanto nel settore pubblico, quanto in quello privato. (Tut)