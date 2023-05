© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Lo ha riferito il ministero degli Esteri indiano, secondo cui i due leader hanno condotto "colloqui costruttivi" in merito al partenariato strategico bilaterale e ai progressi dei negoziati per l'accordo di libero scambio India-Regno Unito. (Git)