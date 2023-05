Roma: assessora Rifiuti, solidarietà ai lavoratori aggrediti al cimitero Flaminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la mia solidarietà all'operatore dei servizi di vigilanza e agli operai Ama che oggi sono stati aggrediti al Cimitero Flaminio mentre svolgevano il loro lavoro. Violenza e intimidazione da parte di chi si ritiene al di sopra delle regole non sono e non saranno tollerate, il mio auspicio è che gli autori di fatti di tale gravità vengano perseguiti come meritano. Così in una nota stampa Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. "Ama provvederà a rafforzare i servizi di vigilanza a protezione dei lavoratori. Ringrazio la Polizia locale, per la tempestività dell'intervento che ha permesso di fermare e identificare i responsabili, e per aver predisposto un presidio fisso per prevenire il ripetersi di episodi analoghi", conclude.(Com)