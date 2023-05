Business news: Cina e Kazakhstan firmano 22 accordi di cooperazione, intesa su Corridoio trans-caspico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Kazakhstan, rispettivamente Xi Jinping e Kassym-Jomart Tokayev, hanno firmato 22 accordi di cooperazione al termine del loro incontro avvenuto Xi’an, nella provincia nord-occidentale dello Shaanxi, tra cui uno particolarmente importante sullo sviluppo del Corridoio internazionale di trasporto trans-caspico (Titr), volto a collegare l’Estremo oriente all’Europa attraverso l’Asia centrale. Lo rende noto la presidenza di Astana in un comunicato. “Per il Kazakhstan – ha detto Tokayev in occasione dell’incontro con Xi – la Cina è un partner di particolare importanza. La nostra collaborazione si basa su un’amicizia incrollabile e sul sostegno reciproco. Abbiamo il comune obiettivo d’intensificare le relazioni bilaterali, e siamo uniti anche dal desiderio di rafforzare la sicurezza e la cooperazione regionale e internazionale”. Il presidente kazakho ha aggiunto di aver “molto apprezzato” il “contributo personale” dell’omologo cinese allo sviluppo dei rapporti, confermando la propria disponibilità a compiere “ogni sforzo per portarli a un livello più alto”. Secondo Xi, i due Paesi hanno inaugurato “un nuovo capitolo” delle loro relazioni, stabilite trent’anni fa. I due leader hanno discusso in particolare di cooperazione nel settore commerciale, economico, energetico, petrolchimico, finanziario, nel campo dei trasporti, delle infrastrutture, dell’istruzione e della scienza. Spazio anche a uno scambio d’opinioni al centro dell’agenda regionale e internazionale. (Cip)