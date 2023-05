Business news: semiconduttori, Micron investirà 3,6 miliardi di dollari per produzione chip in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di microchip Micron Technology investirà in Giappone 500 miliardi di yen (3,6 miliardi di dollari) per avviare la produzione di chip Dram in quel Paese asiatico. Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'azienda, Sanjay Mehotra, secondo cui parte dell'investimento, effettuato col sostegno finanziario del governo giapponese, verrà destinato alla realizzazione di una linea di produzione all'avanguardia a Hiroshima. (Git)