Business news: semiconduttori, Kishida annuncia "mobilitazione" a sostegno degli investimenti in Giappone

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso di "mobilitare l'intero governo per lavorare al sostegno dell'industria dei chip", durante l'incontro avuto a Tokyo con i dirigenti delle maggiori industrie globali del settore dei semiconduttori. All'incontro hanno preso parte dirigenti di Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) e Samsung Electronics, i tre colossi dei semiconduttori maggiormente coinvolti nei piani di Tokyo per il rilancio dell'industria giapponese dei microchip. Presenti inoltre rappresentanti di Ibm, Micron Technology, Applied Materials e il presidente e amministratore delegato di Imec, organizzazione belga di ricerca e sviluppo nel settore dei microchip. Dal 2021 ad oggi, in concomitanza con gli sforzi di Tokyo per riguadagnare lo status di attore globale di primo piano nel settore dei semiconduttori, i grandi produttori mondiali di Chip hanno annunciato investimenti nel Paese per oltre 2mila miliardi di yen (14 miliardi di dollari). (Git)