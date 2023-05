Business news: la Cina supera il Giappone come primo esportatore mondiale di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha strappato al Giappone il rango di primo Paese esportatore di auto al mondo. E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall'associazione di categoria cinese, la China Association of Automobile Manufacturers. Nel primo trimestre 2023 le esportazioni cinesi di automobili hanno registrato un balzo record del 58 per cento a 1,07 milioni di unità, trainate dalla crescente domanda mondiale di auto elettriche - Tesla opera una delle sue "gigafactory" a Shanghai - e dal boom delle consegne alla Russia, mercato dove le auto cinesi stanno rimpiazzando in parte quelle dei produttori europei e giapponesi. Tra gennaio e marzo scorsi le esportazioni di auto del Giappone sono ammontate invece a 950mila unità, in aumento del 6 per cento annuo. I dati preliminari anticipano la medesima tendenza nel secondo trimestre 2023, durante il quale le esportazioni di auto cinesi potrebbero registrare un incremento del 30 per cento su base annua. La Cina ha superato gli Stati Uniti come primo mercato automobilistico mondiale nel 2009. (Cip)