Business News: ministro Economia Emirati incontra segretario Consiglio cooperazione Golfo

- Il ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Touq al Marri, il 14 maggio ha incontrato il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassim Muhammad al Budaiwi, con il quale ha discusso della trasformazione delle economie regionali. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Durante il colloquio, tenutosi presso la sede del ministero dell’Economia emiratino a Dubai, si è discusso dei mezzi per intensificare gli sforzi dei Paesi membri del Ccg per lo sviluppo economico, attribuendo la massima priorità alla transizione e alle opportunità offerte dai nuovi settori. Per Al Marri, si tratta di un’evoluzione importante, in quanto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, favorendo al contempo la prosperità economica nei Paesi del Golfo. L’integrazione economica, ha spiegato, comporta inoltre nuovi modelli commerciali, come le start up e le imprese familiari, e offre tutti gli engredienti necessari alla crescita delle economie regionali. Inoltre, le opportunità offerte dai nuovi settori, consente la creazione di nuovi posti di lavoro, creando contestualmente un “ambiente favorevole” allo sviluppo delle imprese. (Res)