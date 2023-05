Usa-Australia: Biden incontra Albanese al G7, annunciata iniziativa per la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro dell'Australia, Antony Albanese, hanno annunciato il lancio di una nuova iniziativa tesa ad accelerare la transizione verso le energie pulite, durante un incontro bilaterale a margine del G7 di Hiroshima. "Lanceremo una nuova iniziativa congiunta per accelerare la transizione energetica costruendo catene di fornitura resilienti per i minerali critici", ha spiegato Biden. "Dal nostro punto di vista questo è un passo enorme nella lotta contro la crisi climatica", ha aggiunto il presidente Usa. Durante l'incontro, Biden ha menzionato la cooperazione bilaterale sui fronti dello spazio e delle tecnologie emergenti, e la comune visione di un Indo-Pacifico libero e aperto. Albanese ha dichiarato di comprendere le circostanze che hanno portato ad annullare il vertice del Quad originariamente in programma a Sydney il 24 maggio. "La politica è sempre locale", ha detto Albanese riferendosi alla crisi del debito in corso a Washington, "ma la nostra alleanza è per noi la relazione più importante, e quel che abbiamo fatto oggi è aggiungere un nuovo elemento a tale alleanza", ha dichiarato il primo ministro riferendosi all'azione congiunta sul fronte del cambiamento climatico. Biden ha replicato che "la politica sarà anche locale, ma la nostra amicizia è permanente". (Rin)