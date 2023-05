Business News: Tunisia, previsto calo significativo tasso di inflazione nel mese di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia nel mese di maggio 2023 dovrebbe registrare un calo significativo, in particolare nei prodotti alimentari (ortaggi e frutta fresca), grazie a un aumento dell'offerta che influirà positivamente sulla diminuzione dei prezzi anche nei prossimi mesi. Lo ha dichiarato Ramzi Trabelsi, direttore dell'Osservatorio nazionale per le forniture e i prezzi del ministero del Commercio, all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". Il tasso di inflazione in Tunisia ad aprile è stato del 10,1 per cento, in lieve calo rispetto al 10,3 per cento di marzo 2023, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Secondo quanto indicato da Trabelsi, l’inflazione media annua dovrebbe quindi scendere sotto la soglia psicologica della doppia cifra. (Tut)