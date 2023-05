Business news: rischio incendi, Stellantis richiama 220 mila Jeep Cherokee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale italo-franco-americana Stellantis invita i proprietari di circa 220 mila Jeep Cherokee in tutto il mondo a parcheggiare l’auto in strada, lontana da altri veicoli, in ragione del pericolo che possa prendere fuoco anche a motore spento. Lo rende noto la stessa società in un comunicato, nel quale si ufficializza il richiamo di modelli prodotti tra il 2014 e il 2016 nei quali è possibile che l’acqua arrivi fino al computer di bordo e causi un cortocircuito elettrico in grado di provocare un incendio. I proprietari delle auto in questione riceveranno lettere di notifica a partire dal 30 giugno prossimo. Il problema, per il quale non è stata ancora trovata una soluzione, è stato scoperto nel corso di una revisione di routine. Non è chiaro quanti dei Suv venduti abbiano finora preso fuoco. Secondo documenti pubblicati dall’Amministrazione nazionale Usa per la sicurezza del traffico, le segnalazioni legate al problema sarebbero poco meno di un centinaio in totale, ma nessun incidente avrebbe provocato feriti. A causa di un simile problema, Stellantis aveva già richiamato molte auto dello stesso modello nel 2015. (Was)