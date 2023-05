Business news: “Cna”, Tesla ha richiesto autorizzazioni per espandere stabilimento di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dei veicoli elettrici Tesla ha presentato richiesta per espandere il suo mega stabilimento a Shanghai, in Cina, dove intende produrre per la prima volta celle a sacchetto per batterie. Lo riferisce la piattaforma di notizie "Channel News Asia", secondo cui non è chiaro come la multinazionale di Elon Musk intenda servirsi della nuova linea di produzione. Le celle a sacchetto, ampiamente utilizzate nell'elettronica di consumo, differiscono infatti da quelle comunemente utilizzate da Tesla nei suoi veicoli. La società, che al momento non ha confermato l'indiscrezione, starebbe anche cercando di ampliare la produzione di batterie cilindriche in Cina a 4.680 unità, con l'introduzione di nuovi fornitori per abbattere i costi. (Cip)