Business news: il 6 giugno il business forum Italia-Uzbekistan, previsti incontri b2b

- Su terrà martedì 6 giugno nella sede di Confindustria, a Roma, il business forum Italia-Uzbekistan organizzato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con Ice Agenzia e la stessa Confindustria. Lo rende noto la Farnesina. L'evento, al via alle ore 9:30, prevedrà una sessione istituzionale seguita da presentazioni focalizzate sulle opportunità di interscambio commerciale, partenariato industriale ed investimento tra i due Paesi, con particolare attenzione ai settori dell’energia, delle infrastrutture e dei trasporti, della tecnologia industriale e dell’agroindustria. Al termine della sessione plenaria è prevista l’organizzazione di incontri b2e tra aziende italiane e uzbeke. L’iniziativa mira a rafforzare ulteriormente i rapporti economici dell’Italia con l’Uzbekistan, il Paese più popolato della regione e con un Pil in costante crescita dal 1996. L’interscambio commerciale è cresciuto del 32 per cento rispetto all’anno precedente (raggiungendo i 535,4 milioni di euro) con un ruolo preponderante dell’export italiano che nel 2022 ha reso l’Italia il secondo partner commerciale europeo del Paese centro-asiatico. (Res)