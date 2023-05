Business news: Cina, investimenti diretti esteri diminuiti del 3,3 per cento nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina è sceso del 3,3 per cento in termini di dollari nel primo quadrimestre, periodo in cui l'allocazione di capitale straniero si è attestata a 73,5 miliardi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua". I finanziamenti sono stati destinati soprattutto all'industria ad alta densità tecnologica (+12,8 per cento annuo), mentre quelli nell'industria manifatturiera hanno registrato un modesto incremento del 4,1 per cento su base annua. Nel periodo di riferimento, l'allocazione di capitali da Francia e Regno Unito è aumentata rispettivamente del 567,3 e del 323,7 per cento anno su anno, mentre gli investimenti diretti esteri dal Giappone e Corea del Sud sono cresciuti rispettivamente del 68,1 e del 30,7 per cento. (Cip)